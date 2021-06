Kosovo: ministro Salute, da oggi inizia vaccinazione di massa anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha confermato nei giorni scorsi il primo caso di variante sudafricana di Covid-19 nel Paese. L'Istituto nazionale di sanità pubblica del Kosovo ha annunciato di aver confermato il primo caso della variante, altamente contagiosa, del coronavirus scoperta in Sudafrica. L'Istituto in un comunicato stampa ha affermato che il paziente positivo al ceppo è stato ricoverato in ospedale a Pristina. Inoltre le autorità sanitarie tracceranno i contatti del paziente per prevenire un'ulteriore diffusione della nuova variante. Intanto gli Stati Uniti doneranno un numero considerevole di vaccini contro il Covid-19 al Kosovo, come chiarito nei giorni scorsi dalla presidente del Kosovo Vjosa Osmani, secondo cui il presidente Usa, Joe Biden, ha risposto positivamente alla richiesta fatta a marzo dalle autorità di Pristina per il sostegno alla donazione di vaccini. "Siamo felici di annunciare che il presidente Biden, a nome degli Stati Uniti, ha deciso di donare un numero significativo di Covid-19 per la Repubblica del Kosovo", ha affermato Osmani. Il primo ministro Albin Kurti ha salutato la notizia come "testamento di autentica amicizia e di eccellenti relazioni bilaterali" tra il Kosovo e gli Stati Uniti. "Siamo grati per il supporto e la solidarietà", ha scritto su Twitter il premier. (segue) (Alt)