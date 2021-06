Kosovo: opposizione boicotta incontro con nuovo presidente Commissione elettorale centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente della Commissione elettorale centrale (Cec) del Kosovo, Kreshnik Radoniqi, ha convocato oggi i rappresentanti dei partiti politici ad un incontro informale al quale hanno partecipato solo la forza di maggioranza, il Movimento Vetevendosje e la Lista serba. Il Partito democratico del Kosovo (Pdk), la Lega democratica del Kosovo (Ldk) e l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) hanno boicottato l'incontro. Il rappresentante del Pdk Arianit Elshani ha affermato che si è trattato di un gesto di protesta contro la decisione della presidente Vjosa Osmani di rimouvere dall'incarico Valdete Daka e nominare Radoniqi come suo successore. "Il presidente del Kosovo, senza fatti politicamente motivati, ha deciso di licenziare il capo della Cec e nominare un nuovo capo ad interim. Questa decisione minaccia il processo delle elezioni locali di quest'anno. Esorto quindi la politica e le agende politiche del Vetevendosje a mantenere le loro mani lontano dall'indipendenza istituzionale della Cec", ha dichiarato Elshani ripreso dal quotidiano "Telgrafi". Il rappresentante dell'Ldk, Florian Dushi, ha giustificato la sua assenza dicendo di aver ricevuto l'invito in ritardo, mentre Ibrahim Selmanaj di Aak ha detto che si trovava in missione. (segue) (Alt)