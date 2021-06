Sud: Carfagna, stop al divario col Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna colmare subito il divario tra Nord, Sud e aree interne del Centro Italia sul fronte dei degli asili nido, della sanità, dei trasporti, delle infrastrutture, stabilendo per legge i livelli minimi di prestazioni sociali, visto che da 20 anni l'indicazione della Costituzione non è stata mai attuata". Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale va dritta al cuore del problema. "Perché - dice in un'intervista a "Il Messaggero" - non intervenire è un vero sfregio alla democrazia. E' inaccettabile che ci sia una spesa sociale che offre 55 euro l'anno a chi nasce a Reggio Calabria e 177 a chi nasce a Verona". Sta di fatto ministra che l'impasse sul fronte dei Lep, i livelli minimi delle prestazioni, dura da decenni, creando enormi diseguaglianze, penalizzando i cittadini che nascono in determinate zone del Paese, mantenendo il divario nel Paese. "Stiamo lavorando, insieme al ministro Orlando, alla ministra Bonetti e alla vice ministra Castelli per cambiare le cose con un provvedimento di legge organico, partendo proprio dagli asili nido. Poi ci occuperemo di assistenza, sanità, trasporti, disabilità. Bisogna mettere fine all'egoismo localistico degli uni contro gli altri e alla cristallizzazione delle discriminazioni per residenza". (segue) (Res)