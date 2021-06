Sud: Carfagna, stop al divario col Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente prevale ancora il principio della 'spesa storica' che in pratica significa che i Comuni che storicamente ricevono più fondi e spendono di più per i servizi sociali andranno sempre avanti, mentre chi non è in grado di fornire servizi proprio perché non ha risorse o ne ha poche resta indietro. Un meccanismo infernale che si fa fatica a modificare: "Vero. E' sotto gli occhi di tutti che in Italia le persone non godono degli stessi diritti e dunque delle stesse prospettive per il futuro, ma sono fortemente condizionate dalla latitudine in cui sono nate o dove si trovano a vivere. Voglio fare una battaglia per cambiare questo stato di cose. Nascere al Sud o nelle aree interne del Centro è una sorta di peccato originale che viene scontato con un minor accesso a servizi essenziali come l'istruzione, la mobilità, l'assistenza". "Presenterò - conclude Carfagna - un disegno di legge al Consiglio dei ministri, se il Cdm lo riterrà opportuno la riforma si potrà fare attraverso un decreto legge. Di certo vanno colmate inaccettabili e storiche diseguaglianze, approfittando, tra l'altro, degli ingenti fondi del Recovery per l'edilizia scolastica, la scuola, la sanità, i trasporti". (Res)