Libano: oggi Italia copresiede conferenza internazionale di sostegno a esercito libanese (2)

- Il collasso economico del Libano sta mettendo una “pressione senza precedenti” sulle capacità operative dell'esercito libanese. Lo ha segnalato il 16 giugno la Banca mondiale, in riferimento a una serie di rapporti e dichiarazioni che ha fatto recentemente sul deterioramento delle condizioni all'interno dell'istituzione militare libanese. La Banca ha anche sottolineato che l'esercito è ora minacciato da uno dei peggiori collassi finanziari. All'inizio di giugno, la Banca mondiale ha precisato in un rapporto che il crollo economico del Libano è probabile che si collochi tra le peggiori crisi finanziarie del mondo dalla metà del 19mo secolo. La Francia ha avvertito che i militari del Libano "potrebbero non essere più in grado di attuare pienamente le loro missioni che sono essenziali per la stabilità del Paese". Gli Stati Uniti, il più grande sostenitore dell'esercito libanese, hanno promesso di aumentare gli aiuti nel 2021. (Res)