Russia: anche in regione Sakhalin vaccini anti Covid obbligatori per 60 per cento dipendenti

- Dal 21 giugno nella regione russa di Sakhalin sarà introdotta la vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus per i lavoratori di alcuni settori specifici. È quanto riferito dalla direttrice del dipartimento regionale dell’autorità per la tutela dei consumatori Rospotrebnadzor, Olga Funtusova, citata da Sakhalin.Info”. Sarà necessario vaccinare le persone che lavorano nei settori dell'istruzione, della sanità, dei servizi pubblici, del commercio, della ristorazione, dei trasporti, del teatro e dei cinema, dei musei e delle biblioteche, delle strutture ricreative per bambini, nonché i dipendenti statali e comunali. La vaccinazione sarà obbligatoria per il 60 per cento dei dipendenti di ogni squadra. La dirigenza avrà facoltà di allontanare dal lavoro o trasferire a regime a distanza le persone che si rifiutano di somministrarsi il vaccino. Ieri la città e la regione di Mosca, oltre alla regione di Kemerovo, hanno annunciato analoghe misure che obbligano almeno il 60 per cento dei dipendenti di alcune attività di contatto con il pubblico a vaccinarsi contro il coronavirus. Dopo l’annuncio delle autorità locali, il Cremlino ha fatto sapere che non si intende adottare questa misura in tutto il Paese. (Rum)