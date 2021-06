Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, giovedì 17 giugno, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 11 - riunione in videoconferenza della III e della V Commissione. Odg: mozione: 1) Torino si candidi ad ospitare l'Eurovision Song Contest 2022; 2) portiamo l'Eurovision 2022 a TorinoOre 16 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Smart City, II e III Odg: stato dell'arte del progetto Città dell'Aerospazio. (Rpi)