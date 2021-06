Arabia Saudita: ad aprile investimenti in debito Usa a 130,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti dell’Arabia Saudita in obbligazioni del Tesoro statunitense sono calate, lo scorso mese di aprile, dello 0,4 per cento, ovvero di mezzo miliardo di dollari, raggiungendo il valore complessivo di 130,3 miliardi contro i 130,8 di marzo. Lo riferisce il quotidiano saudita "Al Eqtisadiya". Riad ha così ridotto la sua quota del debito sovrano statunitense per il quinto mese consecutivo, pur conservando la 14ma posizione tra i principali investitori nelle obbligazioni di Washington. Gli investimenti sauditi sono distribuiti per 104,4 miliardi di dollari in obbligazioni a lunga scadenza, circa l’80 per cento del totale, mentre circa 25,8 miliardi sono investiti in bond a breve termine (20 per cento). (Res)