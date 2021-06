Energia: Emirati puntano a investire 2 miliardi di dollari nel petrolio egiziano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei prossimi cinque anni gli Emirati cercheranno di espandere i loro investimenti nel settore petrolifero dell’Egitto, per un valore complessivo di circa 2 miliardi di dollari Usa. Lo ha affermato sul suo profilo Facebook ufficiale l’Agenzia emiratina per gli investimenti, sottolineando che Emirati ed Egitto hanno “un partenariato strategico” fondato su “solidi principi”. In particolare, la compagnia emiratina Dragon Oil ha elaborato un piano per aumentare la produzione e ridurre le spese operative, sulla base delle ultime tecnologie introdotte nei settori del petrolio e del gas. (Res)