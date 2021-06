Medio Oriente: premier palestinese, vuoto politico sia colmato da “iniziativa europea”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammed Shtayyeh, ha fatto appello a una “iniziativa politica” da parte dell’Europa volta a “colmare il vuoto politico” attualmente esistente nella crisi arabo-israeliana. Shtayyeh lo ha detto ieri sera in un discorso tenuto in occasione delle celebrazioni per la Giornata dell’Europa, a Ramallah, alla presenza del rappresentante dell’Unione europea Sven Kuehn von Burgsdorff. “Mentre l’Unione europea aiuta a materializzare l’istituzione di uno Stato palestinese, c’è una potenza occupante che distrugge sistematicamente qualsiasi opportunità di crearne uno sul territorio”, ha detto Shtayyeh. (Res)