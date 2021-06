Irlanda del Nord: accordo fra Dup e Sinn Fein, scongiurato rischio di elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due principali forze politiche dell'Irlanda del Nord, il Partito unionista democratico (Dup) e lo Sinn Fein, hanno raggiunto un accordo nella notte sul successore di Arlene Foster, prima ministra della nazione britannica che ha annunciato le sue dimissioni lunedì scorso. L’intesa raggiunta scongiura una nuova crisi politica che minacciava di portare l’Irlanda del Nord a elezioni anticipate. Foster si è dimessa dopo la sua destituzione dalla leadership del Dup e il suo successore, Edwin Poots, ha individuato in Paul Given l’uomo giusto per subentrare alla carica di primo ministro. In base al regolamento nordirlandese, dopo le dimissioni di un primo ministro ci sono un massimo di sette giorni per individuare un sostituto all'incarico che ottenga la fiducia dello Stormont, il Parlamento di Belfast. Entro lunedì, quindi, ci dovrà essere un nuovo premier in Irlanda del Nord per evitare di andare a elezioni anticipate. Lo Sinn Fein, il più importante partito nazionalista irlandese, nei giorni scorsi ha insistito che la nomina del nuovo primo ministro venga accompagnata dall'attuazione di una normativa che preveda l’insegnamento della lingua irlandese nelle scuole. (segue) (Rel)