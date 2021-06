Editoria: Di Maio apre tappa del tour del Premio Strega alla Farnesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tour del Premio Strega fa tappa alla Farnesina. Il 17 giugno alle ore 9, nella Sala Conferenze Internazionali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si terrà in diretta streaming sul sito esteri.it e sul canale YouTube della Farnesina una presentazione della “cinquina” dei finalisti della 75ma edizione del prestigioso premio letterario italiano, organizzato dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci con il sostegno dell’azienda Strega Alberti di Benevento. Come riferisce un comunicato, l’incontro, moderato dalla giornalista di "Rai Uno" Serena Bortone, sarà aperto dal ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio e sarà incentrato sui rapporti con l’estero degli autori finalisti e sul ruolo crescente che, nella giuria del Premio, accanto alla storica rappresentanza dei 400 Amici della Domenica, rivestono i 240 votanti selezionati dagli Istituti italiani di cultura (Iic). La collaborazione tra gli Iic e il Premio Strega nasce nel 2009 e conosce, negli anni, una costante crescita. Nel 2020, in collaborazione tra il ministero e il Premio, il numero degli Istituti partecipanti alla giuria è stato portato da 20 a 30, e il numero dei votanti da 200 a 240, a testimonianza della dimensione sempre più internazionale dello Strega e dell’importante opera di promozione del libro italiano nel mondo svolta sia dalla Farnesina che dalla sua rete culturale. I giurati degli Iic, che esprimono un voto individuale, vengono scelti tra personalità del mondo della letteratura, della cultura e dell’editoria nei Paesi dove hanno sede gli Istituti, restano anonimi e cambiano periodicamente. (segue) (Com)