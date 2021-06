Editoria: Di Maio apre tappa del tour del Premio Strega alla Farnesina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi, fanno parte della giuria internazionale del Premio Strega i seguenti Iic: Abu Dhabi, Amburgo, Amsterdam Berlino, Bruxelles, Buenos Aires, Copenhagen, Helsinki, Il Cairo, Lione Lisbona, Londra, Los Angeles Madrid, Melbourne, Montréal Mosca, Parigi, Pechino, Praga, San Francisco, San Pietroburgo, Santiago, Shanghai, Stoccolma, Tel Aviv, Tokyo, Varsavia, Vienna, Washington. I cinque finalisti (in ordine alfabetico: Andrea Bajani con Il libro delle case (Feltrinelli), Edith Bruck con Il pane perduto (La Nave di Teseo), Giulia Caminito con L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani), Donatella Di Pietrantonio con Borgo Sud (Einaudi), e Emanuele Trevi con Due vite (Neri Pozza)) interverranno da remoto. (Com)