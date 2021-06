© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un atto intimidatorio inquietante che colpisce chi si batte con determinazione e generosità per la legalità. Solidarietà e vicinanza a Marco Doria. Un ringraziamento agli artificieri della Questura di Roma per il pronto intervento per disinnescare l'ordigno esplosivo". Lo scrive in una nota Gianpiero Cioffredi, presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio. (Rer)