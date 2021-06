Sardegna: Regione inserisce progetto Einstein Telescope nel piano su Recovery (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Einstein Telescope (ET) sarà l'osservatorio di onde gravitazionali di terza generazione, così definito perché la sua sensibilità permetterà di "ascoltare" un volume d'universo almeno mille volte superiore rispetto a quello osservato dalla rete attuale di rivelatori avanzati, Virgo e LIGO. ET sarà, quindi, un'infrastruttura chiave per il futuro della ricerca, e lo sarà a livello mondiale, per di più in un settore in cui l'Italia è già leader grazie alle conoscenze e competenze maturate con l'esperienza del rivelatore Virgo, e nel corso della sua lunga storia di ricerca nel settore delle onde gravitazionali. L'idea di ET è nata in contesto europeo: ben 41 enti di ricerca e università, coordinati dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dall'omologo istituto olandese Nikhef, hanno firmato l'accordo per il consorzio di ET. Le altre istituzioni scientifiche italiane che hanno aderito al consorzio sono l'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e le Università di Sassari e Cagliari. Circa 800 scienziati europei e di altri continenti hanno firmato la lettera di intenti a supporto del progetto ET. Il ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) supporta la candidatura italiana di ET (in Sardegna) tramite un protocollo di intesa con INFN, Regione Sardegna e Università di Sassari, finanziato con 17 milioni di euro. (Rsc)