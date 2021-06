Roma 2021: Gasparri-De Vito (FI), bene Michetti che non applicherà Bolkestein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo grande soddisfazione per le parole pronunciate dal candidato sindaco Enrico Michetti che, una volta eletto, non applicherà la Bolkestein ma darà seguito al Decreto Rilancio 34/2020, convertito con L. 77/2020, che prevede l'estensione delle concessioni del commercio su area pubblica fino al 2032". Così, in una nota, il coordinatore romano di FI Maurizio Gasparri e il consigliere di FI in assemblea capitolina, Marcello De Vito. "Una dichiarazione che rappresenta un importante risultato, un vero e proprio coronamento per chi ha condotto in Campidoglio una vera e propria battaglia a tutela della categoria, proprio per richiedere l'applicazione del Decreto 34/2020 allorquando l'Amministrazione capitolina inspiegabilmente assumeva una posizione contra legem" , continua Marcello De Vito. (segue) (Rer)