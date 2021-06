Giordania: arrestato ex deputato “rimosso” Osama al Ajarmeh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza della Giordania hanno arrestato l’ex deputato Osama al Ajarmeh, “licenziato” ufficialmente lo scorso 6 giugno dalla camera bassa del parlamento di Amman. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno giordano, Mazen al Faraya, sottolineando che l’arresto è avvenuto in seguito a un mandato spiccato dal procuratore generale della Corte per la sicurezza dello Stato. La rimozione del deputato era giunta a seguito di alcuni scontri divampati tra forze dell’ordine e manifestanti a sud di Amman, che avevano causato il ferimento di quattro agenti di polizia. I dimostranti erano scesi a manifestare a sostegno di Al Ajarmeh, in precedenza sospeso dall’aula per aver accusato le autorità di aver impedito una manifestazione antisraeliana nella capitale. (Res)