Iraq: premier Al Kadhimi chiede maggior coordinamento tra servizi sicurezza

- È necessario un coordinamento più ampio tra i diversi servizi di sicurezza dell’Iraq. Lo ha detto il primo ministro di Baghdad, Mustafa al Kadhimi, incontrando ufficiali militari e di sicurezza durante una visita alla sede del Comando operativo di Samarra. “Nonostante i successi e le vittorie ottenuti dalle nostre forze di sicurezza, continuano a verificarsi di tanto in tanto violazioni, e ciò ci invita a lavorare maggiormente per rafforzare e consolidare la sicurezza”, ha detto Al Kadhimi. Il premier ha inoltre invitato le forze armate a condurre manovre ed esercitazioni in aree montuose e desertiche, dove solitamente si concentrano le “cellule terroristiche”. (Res)