Serbia-Kosovo: Borrell accoglie Vucic e Kurti, Ue interessata a rapidi progressi (3)

- Borrell ha sottolineato che l'Ue è interessata "a vedere rapidi progressi per lasciarci finalmente alle spalle il passato, per raggiungere un accordo completo e giuridicamente vincolante sulla normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia e rendere il futuro europeo una realtà. C'è un nuovo slancio e dobbiamo usarlo. C'è un nuovo slancio in Europa riguardo alle discussioni sui Balcani occidentali ed è importante che l'intera regione colga questa opportunità". Per l'Alto rappresentante si tratta di "un'opportunità che è anche un'opportunità per l'intera regione, non solo per il Kosovo e la Serbia, perché le relazioni tra i due sono molto importanti per la stabilità dell'intera regione, per la stabilità a lungo termine, per il progresso economico. Senza un accordo tra Kosovo e Serbia, sarà a rischio" tutto questo. (Beb)