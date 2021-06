Giappone: Covid, stato di emergenza revocato nelle principali prefetture dal 20 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone si riunirà oggi per decretare la revoca dello stato di emergenza pandemica in vigore a Tokyo, Osaka, nell'Hokkaido e in sei altre prefetture del Paese a partire da domenica 20 giugno. Lo stato di emergenza rimarrà in vigore per altre tre settimane nella sola prefettura di Okinawa, nel Sud del Paese. La decisione segue il calo significativo dei casi di contagio a livello nazionale e l'accelerazione della campagna vaccinale, anche se permangono timori in vista dell'apertura delle Olimpiadi estive di Tokyo, il prossimo 23 luglio. Tokyo e le altre aree del Paese interessate dallo stato di emergenza non torneranno immediatamente alla normalità, ma rimarranno in uno stato di "semi-emergenza" sino all'11 luglio, con eccezione delle sole prefetture di Okayama e Hiroshima, dove la situazione è migliorata al punto da consentire di superare tale passaggio intermedio. Lo stato di semi-emergenza prevede il divieto di servire alcolici nei locali dopo le 19, e la chiusura dei ristoranti alle ore 20. "E' vero che i contagi sono in calo a livello nazionale, ma è anche vero che la curva ha subito un rallentamento", ha avvertito il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, durante una conferenza stampa nella giornata di ieri. "Proseguiremo con le vaccinazioni e assumeremo passi tesi a prevenire la propagazione dei contagi", ha aggiunto il capo del governo. (segue) (Git)