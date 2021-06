Usa: Texas, governatore Abbott presenta strategia per muro di confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha presentato ieri, 16 giugno, i dettagli cruciali del suo piano per la realizzazione di un muro al confine con il Messico, che aveva già anticipato la scorsa settimana durante una riunione con i vertici statali della sicurezza al confine. Il piano studiato dall'amministrazione del governatore repubblicano prevede la costruzione di una barriera lungo le 1.200 miglia del confine meridionale dello Stato; Abbott ha approvato ieri ad Austin un primo finanziamento da 250 milioni di dollari per dare il via al progetto. I fondi provengono dal bilancio statale, che prevede già l'assegnazione record di 1,1 miliardi di dollari alla sicurezza del confine. La cifra iniziale servirà a condurre il processo di selezione di un manager e dei contractor cui verrà affidato il progetto. Abbott ha anche firmato una lettera indirizzata alla Commissione per le infrastrutture del Texas, che dà mandato di avviare la selezione del personale preposto alla supervisione e alla pianificazione del progetto. Il processo si preannuncia lungo: una volta assunti, il responsabile del programma e i contractor identificheranno gli appezzamenti statali e quelli privati, e "le amministrazioni locali potranno partecipare su base volontaria", ha spiegato Abbot, che ha anche inaugurato una campagna di donazioni private spontanee tesa a finanziare la costruzione del muro. Infine, il governatore ha firmato una lettera indirizzata al presidente Usa Joe Biden, in cui si chiede la restituzione di tutti gli appezzamenti vincolati dalla precedente amministrazione presidenziale per la costruzione di un muro di confine, progetto che l'attuale governo federale ha bloccato e definanziato. (Nys)