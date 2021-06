Hong Kong: arrestati 5 dirigenti del quotidiano "Apple Daily"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Hong Kong ha arrestato cinque dirigenti del quotidiano pro-democrazia "Apple Daily". Lo ha annunciato il gruppo mediatico, secondo cui gli arresti sono stati effettuati nella mattinata di oggi, 17 giugno. Tra gli arrestati figura anche il direttore responsabile della testata. Si tratta di un colpo durissimo per uno degli ultimi quotidiani indipendenti dell'ex colonia britannica, di proprietà dell'attivista Jimmy Lai, già agli arresti dallo scorso dicembre e condannato il mese scorso a 14 mesi di reclusione per aver co-organizzato una manifestazione il primo ottobre 2019. Un portavoce della Polizia di Hong Kong ha confermato gli arresti tramite una nota, nella quale si afferma che i cinque dirigenti del quotidiano sono sospettati di collusione con paesi o elementi stranieri, un reato introdotto dalla legge sulla sicurezza nazionale entrata in vigore lo scorso anno. La nota non precisa l'identità degli arrestati, descritti come "uomini e donne di età compresa tra 47 e 63 anni". Apple Daily ha precisato che gli arrestati sono il direttore capo Ryan Law, l'amministratore delegato Cheung Kim-hung, il direttore operativo Chow Tat-kuen, il vicedirettore Chan Puiman, e il caporedattore Cheung Chi-wai. (segue) (Cip)