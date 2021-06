Hong Kong: arrestati 5 dirigenti del quotidiano "Apple Daily" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il governo regionale di Hong Kong ha contestato il rapporto semestrale britannico sullo stato della ex colonia: "Il rapporto semestrale del Regno Unito sulla Regione amministrativa speciale (Ras) di Hong Kong viola le leggi internazionali ed è lontano dalla verità", afferma un comunicato ufficiale del governo regionale, che esprime la propria opposizione alle "false osservazioni" contenute nel rapporto periodico sull'ex colonia britannica. "Hong Kong attuerà fermamente la politica di "un Paese, due sistemi", ha dichiarato un portavoce di Hong Kong, che ha ripetutamente esortato i governi stranieri a smettere di intervenire negli affari locali. "Qualsiasi azione intrapresa dalle forze dell'ordine di Hong Kong si basa su prove, rigorosamente secondo la legge e non ha nulla a che fare con la posizione politica o la loro occupazione", ha affermato il portavoce. "I dovere costituzionale dei giudici è quello di applicare la legge e nient'altro". Riguardo alle affermazioni "fuorvianti di alcuni politici stranieri", "il miglioramento del sistema elettorale è sia tempestivo che necessario al fine di garantire che le elezioni si svolgano in modo equo, equo e aperto", ha affermato il portavoce. (Cip)