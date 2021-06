Germania-Ucraina: presidenza tedesca respinge critiche ambasciatore Melnyk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza tedesca ha respinto come “infondate” le critiche dall'ambasciatore di Ucraina a Berlino, Andrij Melnyk, riguardo la commemorazione dell'80mo anniversario dell'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania (22 giugno 1941). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il diplomatico aveva definito la cerimonia “un affronto dal punto di vita degli ucraini, molto infelice e sconcertante allo stesso tempo”. L'evento si terrà oggi presso il Museo tedesco-russo di Berlino-Karlshorst, con la partecipazione del presidente della Germania Frank-Walter Steinmeier. Le critiche di Melnyk si era concentrate proprio sulla sede della commemorazione. In particolare, il diplomatico aveva evidenziato che il museo di Berlino-Karlshorst ha nella sua intitolazione un riferimento soltanto alla Russia e non alle altre repubbliche sovietiche come il proprio Paese, altrettante vittime dell'invasione tedesca del 1941 con milioni di morti. Secondo Melnyk, “in questo modo, l'Unione Sovietica è di fatto equiparata alla Russia, in una forzatura della Storia che deve essere respinta con veemenza”. (segue) (Geb)