Germania-Ucraina: presidenza tedesca respinge critiche ambasciatore Melnyk (2)

- Il diplomatico aveva poi sottolineato: “È davvero pericoloso, soprattutto per la futura riconciliazione tedesco-ucraina, che questa deliberata reinterpretazione russa della Storia continui a trovare un'ampia risposta politica e sociale in Germania”. Melnyk ha quindi rifiutato di partecipare alla commemorazione presso il Museo tedesco-russo, anche perché sarà presente l'ambasciatore di Russia a Berlino, Sergej Nechaev. La presidenza tedesca ha replicato che alla cerimonia sono stati invitati gli ambasciatori a Berlino di tutti i 15 Stati successori dell'Unione Sovietica. Le critiche di Melnyk sono, pertanto, “deplorevoli ed esagerate” e contraddicono l'intenzione di Steinmeier di rendere l'evento un'occasione per rafforzare i legami tra i Paesi partecipanti. (Geb)