Germania: vaccino Covid di Curevac non supera criteri statistici di successo

- Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato dall'azienda farmaceutica tedesca Curevac non ha superato i criteri statistici di successo. Un'analisi intermedia ha, infatti, dimostrato che il preparato ha un'efficacia preliminare del 47 per cento contro la malattia da coronavirus “di qualsiasi gravità”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tale valore è inferiore a quello che indica la capacità di un vaccino di contrastare con efficacia il Covid-19. Fino all'inizio di giugno, Curevac si aspettava che, a seconda dell'esito della sperimentazione clinica, il proprio vaccino potesse ottenere l'approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) nel secondo trimestre del 2021. Tuttavia, nei giorni successivi, si è appreso che la relativa procedura subirà ulteriori ritardi. (Geb)