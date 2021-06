Giappone: Covid, governo accetterà domande per passaporto vaccinale da metà luglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha decretato il 10 giugno la revoca dello stato di emergenza pandemica parziale in vigore in tre prefetture del Paese, in risposta ad un significativo calo dei contagi giornalieri. La revoca delle restrizioni ha interessato le prefetture di Gunma, Ishikawa e Kumamoto. Tra i provvedimenti attualmente in vigore in quei territori figurano il divieto ai ristoranti di servire alcolici, la chiusura dei locali alle ore 20 e un limite di presenze di 5mila persone agli eventi pubblici. (Git)