Germania: sostenitrice Stato islamico condannata a sei anni e mezzo di reclusione

- Il tribunale di Duesseldorf ha condannato a sei anni e mezzo di reclusione una sostenitrice dello Stato islamico, di nazionalità tedesca. La donna è stata giudicata colpevole di appartenenza all'organizzazione terroristica e di crimini contro l'umanità che hanno provocato morte per schiavitù. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la donna ha lasciato la Germania nel 2014, quando aveva 15 anni, per unirsi al sedicente califfato in Siria. In questo Paese, la giovane ha sposato un militante dello Stato islamico. I genitori dell'uomo hanno sostenuto il proprio figlio e sua moglie, fornendo loro denaro, armi ed equipaggiamento. Pertanto, secondo i giudici, la coppia ha di fatto appoggiato il gruppo terroristico. I due sono, quindi, stati condannati nel medesimo processo a carico della nuora. La donna dovrà scontare una pena detentiva di quattro anni e mezzo, l'uomo dovrà rimanere in carcere per tre anni. Nella ricostruzione dei magistrati, la cittadina tedesca che aveva aderito allo Stato islamico aveva in Siria come schiave cinque donne yazide, di cui due minorenni. Il marito della giovane ha violentato tre delle prigioniere con il consenso della moglie, da cui è stato incoraggiato a commettere lo stupro. Una delle yazide, di 14 anni, è stata uccisa. Mentre si avvicinava la caduta dello Stato islamico, la moglie del jihadista è fuggita dalla Siria in Turchia, da dove è stata deportata in Germania con i tre figli. Atterrata all'aeroporto di Duesseldorf, la donna è stata immediatamente arrestata.(Geb)