Malesia: re Abdullah preme per la riapertura immediata del Parlamento

- Il re della Malesia, Abdullah di Pahang, ha sollecitato il primo ministro Muhyiddin Yassin a riconvocare immediatamente il parlamento, le cui attività sono state sospese nel contesto dello stato di emergenza varato in risposta alla pandemia di coronavirus. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui al sovrano non sono bastate le dichiarazioni del primo ministro secondo cui la legislatura potrà riprendere ad operare regolarmente dal prossimo settembre. Ieri il sovrano ha presieduto un incontro straordinario con i capi delle altre famiglie reali, durante la quale ha chiarito di voler vedere ripristinato il ruolo del parlamento e si è detto contrario ad una ulteriore proroga dello stato di emergenza, la cui scadenza è prevista il primo agosto prossimo. Il re vuole che i deputati della Camera bassa "possano discutere le ordinanze emergenziali e il piano di ripresa nazionale"; ha dichiarato il comptroller della Casa reale, Ahmad Fadil Shamsuddin. Le richieste del sovrano non sono tecnicamente vincolanti, ma hanno un grande peso politico. (segue) (Fim)