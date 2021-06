Malesia: re Abdullah preme per la riapertura immediata del Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia si trova dallo scorso gennaio in uno stato di emergenza decretato proprio da re Abdullah su pressione del primo ministro Muhyiddin Yassin; le forze di opposizione accusano il premier di aver bloccato l'ordinaria conduzione dei lavori parlamentari col pretesto della pandemia, per sottrarsi a voti di sfiducia ai danni della sua coalizione di governo. Lo stato di emergenza rimarrà ufficialmente valido sino al primo agosto prossimo, ma nonostante l'aumento dei contagi nel Paese e il lockdown proclamato sull'intero territorio nazionale sono sempre più forti le sollecitazioni affinché il sovrano non proroghi il decreto emergenziale, e diversi analisti temono che le tensioni in atto nel Paese possano sfociare in dimostrazioni e proteste. Contribuisce al clima di tensione anche la decisione dl governo di rilanciare la legislazione contro la falsa informazione, giustificata con l'esigenza di eliminare la disinformazione in merito ai vaccini: secondo la Polizia malese, almeno 10 persone sono state arrestate soltanto all'inizio di giugno per aver violato tale controversa legislazione: tra gli indagati figura anche un informatico 36enne di Kuala Lumpur che aveva suscitato dubbi in merito agli appalti governativi per l'app di tracciamento dei contagi da coronavirus. (segue) (Fim)