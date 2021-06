Malesia: re Abdullah preme per la riapertura immediata del Parlamento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso gennaio il re ha dichiarato lo stato di emergenza per contenere la diffusione della pandemia, che dovrebbe terminare il primo agosto. I deputati dell'opposizione, tuttavia, hanno lanciato una petizione per chiedere la fine dello stato di emergenza, che ha sospeso tutte le sedute parlamentari, le assemblee statali e le elezioni, ma il premier Muhyiddin ha ribadito che “consiglierà al re di sciogliere il Parlamento una volta che la situazione dovuta al Covid sarà sotto controllo”. A partire dal primo giugno inoltre, la Malesia è entrata in un periodo di "lockdown" che rimarrà in vigore per due settimane, in cui solo 17 settori considerati “essenziali” saranno autorizzati ad operare, mentre i cittadini potranno allontanarsi dalle proprie abitazioni solo per spese di prima necessità come cibo e farmaci, o assistenza sanitaria. (Fim)