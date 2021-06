Giappone: Olimpiadi, governo valuta limite di 10mila spettatori nelle strutture (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato organizzatore delle Olimpiadi estive di Tokyo ha fornito delucidazioni in merito all'utilizzo del tracciamento tramite Gps nel contesto delle misure tese a prevenire la diffusione del coronavirus. L'amministratore delegato del comitato, Toshiro Muto, a spiegato che il tracciamento Gps non verrà utilizzato per monitorare in tempo reale gli spostamenti dei visitatori internazionali, ma solo per verificarli retroattivamente, nel caso ciò si renda necessario per isolare focolai di infezione. Muto ha spiegato che a tutti i cittadini stranieri che entreranno in Giappone in vista dei Giochi - atleti, funzionari e membri dei media - verrà richiesto di fornire piani scritti per i loro primi 14 giorni di permanenza nel Paese, e di attivare la funzione di posizionamento Gps dei loro smartphone. "Monitorare tutti gli spostamenti in tempo reale sarebbe impossibile in termini di risorse umane. Penso che disporre della funzione Gps sarà importante qualora si verificassero problemi", per verificare l'adesione dei visitatori ai piani forniti alle autorità. Muto ha anche aggiunto che il Comitato organizzatore intende giungere entro la fine di giugno ad una politica di base riguardo il consumo di alcolici all'interno del villaggio olimpico. (segue) (Git)