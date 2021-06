Zambia: nuova ondata di Covid-19, governo annuncia nuove restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dello Zambia hanno annunciato una serie di misure, tra cui la sospensione delle manifestazioni politiche in vista delle elezioni generali del prossimo 12 agosto, per far fronte a una nuova ondata di contagi da Covid-19. Simon Miti, segretario di gabinetto, ha dichiarato oggi in un briefing con la stampa che nelle ultime 24 ore sono risultate positive 3.026 su un totale di 12.928 test mentre si sono registrate 48 morti, il bilancio più alto registrato dal Paese dall'inizio della pandemia. Per mitigare l'ondata, Miti ha affermato quindi che tutte le scuole chiuderanno per 21 giorni mentre le istituzioni terziarie terranno lezioni online per un mese. Tutte le conferenze e i seminari generali sono stati sospesi fino a nuovo avviso, ha aggiunto. (Res)