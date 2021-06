Nato: Romania invita Estonia a partecipare al Centro euro-atlantico per la resilienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha invitato l'Estonia a partecipare al Centro euro-atlantico per la resilienza a Bucarest. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, che sta effettuando una visita ufficiale in Estonia, in una conferenza stampa con l'omologa estone, Kersti Kaljulaid. "La Romania e l'Estonia condividono visioni e interessi comuni a livello dell'Unione europea, il che facilita la stretta cooperazione tra di noi in relazione all'attuale agenda europea e alle priorità dell'Unione in futuro. Dopo l'incontro con la presidente Kaljulaid , sono convinto che continueremo a sostenere insieme l'importanza di un approccio unito a livello dell'Ue, in piena coerenza con i principi di solidarietà, coesione, valori fondamentali, anche nei recenti dibattiti alla Conferenza sul futuro della l'Unione. Abbiamo anche discusso dell'importanza del coordinamento a livello dell'Unione europea nel promuovere il rafforzamento della resilienza sia internamente che a livello globale. Ho sottolineato che, soprattutto alla luce degli insegnamenti tratti dall'esperienza della recente crisi, è essenziale agire per rafforzare la capacità dell'Unione di rispondere efficacemente a eventuali nuove potenziali sfide. Il Centro euro-atlantico per la resilienza di Bucarest sarà molto utile in questo senso e ho invitato l'Estonia a parteciparvi", ha affermato il capo di Stato. (segue) (Rob)