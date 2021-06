© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Cicero, il Digital Innovation Hub del Lazio, promosso da Unindustria, Federlazio e CNA Lazio, organizza il webinar "La digitalizzazione delle imprese laziali: effetti sugli investimenti e sul capitale umano" in collaborazione con Cer-Centro Europa Ricerche. Parteciperanno all'incontro: il Presidente di Cicero DIH Lazio e Presidente di Unindustria Angelo Camilli, Stefano Fantacone Direttore della Ricerca del CER, Silvio Rossignoli Presidente Federlazio, Giuseppe Biazzo Vice Presidente Unindustria delegato al Capitale Umano e Cultura d'Impresa, Paolo Orneli Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università e Ricerca, Start up e Innovazione. Evento in streaming (ore 15).- Concelebrazione eucaristica presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Raniero Cantalamessa, Predicatore della Casa Pontificia. Concelebrerà S.E. Monsignor Claudio Giuliodori, Assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica in occasione della Solennità del Sacro Cuore di Gesù. Dopo la Santa Messa, il Rettore dell'Università Cattolica Franco Anelli, a nome della comunità universitaria, consegnerà omaggi al Cardinale Raniero Cantalamessa e al Direttore dei Musei Vaticani, Dott.ssa Barbara Jatta. L'evento sarà trasmesso in streaming e potrà essere seguito collegandosi alla homepage del sito Internet del campus di Roma dell'Ateneo. Chiesa centrale della sede di Roma dell'Università Cattolica (ore 18) (segue) (Rer)