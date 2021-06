Usa: Biden, abbiamo gettato le basi per un'economia inclusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato in un messaggio su Twitter le ultime stime della Federal Reserve (Fed) sulla crescita economica, affermando che “siamo sulla strada giusta”. “Il Piano di salvataggio americano – ha spiegato Biden - ha gettato delle solide basi per una nuova economia che non escluda nessuno ma è solo il primo passo. Dobbiamo passare al Piano americano per il lavoro per costruire un'economia che funzioni per tutti".(Nys)