Messico: riciclaggio e finanziamento terrorismo, paese 'promosso' dal Gafi

- Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) ha certificato il miglioramento degli standard istituzionali del Messico relativamente alle misure di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Nella sua ultima relazione del 2018 il Gafi aveva evidenziato alcune lacune presentando sei raccomandazioni. "Il Messico ha seguito le indicazioni adottando le giuste misure per migliorare la sua risposta istituzionale". Secondo il documento pubblicato oggi, il miglioramento è avvenuto nelle raccomandazioni relative alle organizzazioni senza scopo di lucro, alla due diligence verso i clienti, al trattamento delle persone politicamente esposte, alle nuove tecnologie, ai controlli su bonifici telematici e alla dipendenza da terzi. Grazie a questa promozione attualmente il Messico rispetta pienamente otto delle sue quaranta raccomandazioni, ne rispetta in gran parte ventidue e non rispetta 9 delle complessive raccomandazioni.(Mec)