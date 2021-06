Brasile: Banca centrale eleva tasso di sconto al 4,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Centrale (Bc) del Brasile ha deciso di aumentare il tasso di interesse di base dell'economia (tasso di sconto), Selic, al 4,25 per cento. La decisione, rivela la stessa Bb in una nota, è stata presa all'unanimità nel corso della riunione Copom di oggi, 16 giugno. Si tratta del terzo aumento consecutivo del tasso che era stato già elevato al 3,30 per cento nella precedente riunione del Consiglio di politica monetaria (Copom) lo scorso 5 maggio. La Bc aveva mantenuto il Selic al 2 per cento, suo minimo storico assoluto, dal 6 agosto 2020 al 17 marzo 2021. L'iniziativa arriva in un momento in cui si registra una intensa crescita dell'inflazione, unito a uno scenario di rallentamento economico, incertezza politica, un ritmo di vaccinazione anti-Covid estremamente lento e di fronte a grandi difficoltà nel contenere l'aumento della spesa pubblica. (segue) (Brb)