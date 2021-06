Usa: vicesegretaria di Stato Nuland in visita di due giorni a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria di Stato Usa per gli Affari politici, Victoria Nuland, sarà a Bruxelles a partire da oggi, 17 giugno, fino a domani, 18 giugno. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che l'esponente della diplomazia Usa proseguirà i colloqui con gli alleati di Washington all'indomani dei vertici Nato e Usa-Ue e dopo l'incontro tra il presidente statunitense Joe Biden e l'omologo russo Vladimir Putin a Ginevra. Nuland incontrerà il vicesegretario generale della Nato Mircea Geoana e i membri del Consiglio Nord Atlantico. Vedrà anche il segretario generale del Servizio europeo per l'Azione Esterna, Stefano Sannino, per rilanciare la cooperazione Usa-Ue su una vasta gamma di questioni. Nurland incontrerà anche il direttore generale belga degli Affari multilaterali, Axel Kenes, per discutere le priorità politiche comuni. Infine, la vice di Antony Blinken parteciperà virtualmente al Forum Globsec di Bratislava, per discutere le questioni chiave evidenziate durante la visita del presidente Biden in Europa.(Nys)