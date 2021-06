Recovery: Di Maio, Pnrr può essere chiave di volta per sanare antichi divari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) può essere la chiave di volta per sanare antichi divari tra aree interne e aree più sviluppate. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo oggi all'evento di oggi di Ceo for Life Pnrr Task Force Kick-off Meeting. "Anche il privato giocherà un ruolo fondamentale in questa partita: per la transizione ecologica in Europa servono 3 mila miliardi (di euro), 2 mila miliardi devono provenire dal privato, mille miliardi dal pubblico", ha detto Di Maio. "L'Italia ha una grandissima capacità di attrarre investimenti: il 32 per cento del Pil è dato dall'export, il 15 per cento dal turismo. I primi tre mesi del 2021 hanno segnato un record per l'export rispetto al 2019, pre-Covid. Ci aspettiamo un grande ritorno sull' attrazione degli investimenti", ha aggiunto. "Le start up sono fondamentali per far crescere modelli produttivi e per far percepire il brand Italia per quello che è e che vale realmente", ha proseguito Di Maio. "Ceo for Life realizza una rete di ambasciatori dell'Italia nel mondo e può facilitare l'alleanza con giovani e start up: le aziende hanno la rete, le start up hanno il modello innovativo. Non possiamo prescindere da Paesi come India, Cina, Usa: al 2030 arriveranno al 40 per cento di emissioni. Ok all'Alleanza atlantica ma dobbiamo dialogare con l'altra parte del mondo e portarla alla condivisione dei nostri obiettivi in termini di riduzione delle emissioni", ha concluso. (Res)