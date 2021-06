Covid: Lega, cautela per vaccinazioni ai bambini e garantire sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul tema dei vaccini occorre garantire la sicurezza di tutti, con uno sguardo ancor più attento verso quei fragili che corrono maggiori rischi e le categorie come i bambini. L'intento di questo incontro è aprire un confronto tra esperti come medici, scienziati e ricercatori che sia scevro da pregiudizi ma approfondisca il tema della vaccinazione ai bambini corroborato da analisi e dati". Così in una nota il senatore della Lega Armando Siri in merito alla conferenza "Bambini e vaccini anti-covid: pro e contro". "Perchè la politica possa fare scelte con cognizione, è necessario ascoltare la scienza che ha la responsabilità di fare chiarezza raccogliendo informazioni ed elementi il più possibile oggettivi. Non si può essere aprioristici su certi temi, occorre saper ragionare e permettere alla politica di prendere decisioni garantendo la sicurezza dei cittadini", conclude.(Com)