Recovery: Sardegna inserisce nel piano la realizzazione di Einstein telescope

- La realizzazione di Einstein telescope a Sos Enattos è ufficialmente uno dei progetti del piano di investimenti presentato dalla Regione Sardegna nell'ambito del Recovery Fund. "Si tratta di un progetto strategico che avrà un grande impatto sull'economia e lo sviluppo dell'Isola, per questo motivo abbiamo deciso di sostenerlo con un importante investimento" annuncia il presidente Christian Solinas. L'investimento della Regione sarà di 300 milioni di euro, a fronte di un costo di realizzazione totale di 1,7 miliardi che saranno coperti, per la parte restante, da fondi nazionali ed europei. L'impatto economico complessivo è stato calcolato in 6 miliardi di euro nei nove anni necessari per la costruzione, più un valore annuo di circa 127 milioni di euro e oltre 700 posti di lavoro quando entrerà in funzione. Come sede dell'infrastruttura, la Sardegna beneficerà di una parte rilevante di questo volume d'affari: a regime il 50-60 per cento dell'impatto è previsto ricadere in ambito regionale. (segue) (Com)