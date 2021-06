Libia-Italia: presidente parlamento Saleh domani in visita a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, è atteso domani in visita ufficiale a Roma, in Italia. Lo ha appreso "Agenzia Nova" da fonti vicine al dossier. La missione del presidente del parlamento libico con sede a Tobruk, in Cirenaica, avviene a pochi giorni dalla seconda Conferenza di Berlino sulla Libia prevista il prossimo 23 giugno. Si tratta, spiegano le fonti, di un'iniziativa italiana di forte sostegno al processo politico per trovare un consenso rapido sulla base elettorale in vista del voto del 24 dicembre 2021, la data prefissata nella roadmap a guida Onu. Saleh incontrerà il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il presidente della commissione Affari esteri della Camera, Piero Fassino. (Lit)