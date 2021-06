Libia-Italia: presidente Menfi martedì a Roma, incontri con Mattarella e Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi, è atteso martedì 22 giugno in visita ufficiale a Roma. Lo ha appreso "Agenzia Nova" da fonti libiche. La possibile, prima missione in Italia del neo presidente libico, entrato in carica a marzo, avverrebbe alla vigilia della seconda Conferenza di Berlino sulla Libia prevista il prossimo 23 giugno. La visita, spiegano le fonti consultate da "Nova", rientra nel solco di un'iniziativa italiana di incoraggiamento a Menfi per la questione fuoriuscita forze straniere e della riconciliazione nazionale. Il leader libico dovrebbe essere ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Domani, spiegano fonti vicine al dossier, sarà invece a Roma un altro protagonista dell'arena politica libica: il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh. (Lit)