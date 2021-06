Usa: Kerry in Emirati, Arabia Saudita ed Egitto per colloqui su clima (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Egitto, Kerry ha incontrato il primo ministro Mostafa Madbouly, nonché alti funzionari egiziani tra cui il ministro degli Esteri Sameh Shoukry e il ministro dell'Ambiente Yasmine Fouad. Le parti hanno discusso della collaborazione alla Cop27, che ospiterà l'Egitto, e sulla necessità di promuovere la mitigazione e l'adattamento al clima in Egitto e di lavorare in modo costruttivo per promuovere una Cop26 di successo. (Nys)