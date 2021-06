Usa: ex ambasciatrice Onu Haley, “se Cina prende Taiwan è tutto finito”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Repubblica popolare cinese prende il controllo di Taiwan, tutto sarà finito. Lo ha detto, secondo quanto riferisce il quotidiano statunitense “The Hill”, l’ex ambasciatrice Usa all’Onu, Nikki Haley, considerata tra i possibili leader repubblicani in corsa per la Casa Bianca alle elezioni del 2024. Secondo Haley, che ha servito al Palazzo di vetro durante l’amministrazione di Donald Trump, “la Cina è determinata a dominare il mondo, e Taiwan è il punto zero”. Parlando nel corso di un incontro a porte chiuse con i membri della Republican Study Committee (Rsc), Haley ha affermato che se la Cina prenderà il controllo di Taiwan, Pechino sarà incoraggiata a conquistare altri territori nel globo. "Se prendono Taiwan, è tutto finito – ha affermato - perché penseranno che questo dia loro carta bianca per impadronirsi di qualsiasi territorio, non nella regione, ma ovunque vogliano arrivare". Haley ha anche criticato la dichiarazione congiunta rilasciata dal presidente Joe Biden e dagli altri leader del G7 questa settimana, definendo “estremamente deboli” le posizioni espresse circa le violazioni dei diritti umani in Cina. Il G7, secondo Haley, avrebbe invece dovuto stabilire che Taiwan, l'isola dell'Asia orientale la cui autonomia è in costante disputa, è un "paese sovrano", dato che Pechino la considera invece una propria provincia. (segue) (Nys)