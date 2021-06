Usa: ex ambasciatrice Onu Haley, “se Cina prende Taiwan è tutto finito” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello della 49enne Haley, ex governatrice della Carolina del Sud e figlia di immigrati indiani, è l'ultimo nome della lunga serie di possibili candidati del Partito repubblicano su cui si vocifera a proposito delle presidenziali 2024. Giorni dopo l'attacco al Campidoglio del 6 gennaio, Haley ha definito Trump "gravemente in errore" per aver incitato - a suo dire - i propri sostenitori a marciare su Capitol Hill, e ha avvertito che i suoi sforzi per ribaltare la vittoria elettorale di Biden "saranno giudicati severamente dalla storia". Durante l'evento con i conservatori, Haley ha criticato aspramente il suo successore alle Nazioni Unite, l'ambasciatrice afroamericana Linda Thomas-Greenfield, per aver tenuto un discorso ad aprile sostenendo che “il peccato originale della schiavitù ha innestato il suprematismo bianco nei nostri documenti e principi fondanti". (Nys)