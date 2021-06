Usa: Texas approva legge per utilizzo armi senza addestramento e lincenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini del Texas potranno possedere armi senza licenza nè addestramento a partire dal primo settembre prossimo, dopo che il governatore repubblicano Greg Abbott ha firmato oggi una legge che permette tale pratica. Lo riferisce il quotidiano " Texas Tribune". Stando alla nuova legislazione, chiunque abbia più di 21 anni potrà circolare con un'arma a meno che non sia un pregiudicato o soggetto a particolari restrizioni legali. La firma del disegno di legge suggella una vittoria per gli attivisti conservatori che da tempo sostenevano una misura in tal senso, ma senza successo. Viceversa, l’approvazione della legge ha incassato aspre critiche dai movimenti e dalle associazioni contro la diffusione delle armi tra la popolazione civile.(Nys)