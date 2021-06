Brasile: Banca centrale eleva tasso di sconto al 4,25 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato il Copom ha evidenziato che la pressione inflazionistica è maggiore del previsto, "soprattutto tra i beni industriali". "Inoltre, la lenta normalizzazione delle condizioni di offerta, la tenuta della domanda e le implicazioni del deterioramento dello scenario idrico sulle tariffe elettriche contribuiscono a mantenere alta l'inflazione nel breve periodo, nonostante il recente apprezzamento del real brasiliano", afferma la nota. In virtù di questo scenario la Bc ha anche anticipato che dovrebbe aumentare nuovamente il tasso di Selic in occasione della prossima riunione, prevista per il 3 e il 4 agosto. "Per la prossima riunione, il Comitato prevede la prosecuzione del processo di normalizzazione monetaria con un altro aggiustamento della stessa portata. Tuttavia, un deterioramento delle aspettative di inflazione per l'orizzonte di riferimento potrebbe richiedere una riduzione più tempestiva degli stimoli monetari. Il Comitato sottolinea che la valutazione dipenderà anche dall'evoluzione dell'attività economica, dall'equilibrio dei rischi e da come questi fattori influiranno sulle proiezioni di inflazione", si legge nel testo. (segue) (Brb)