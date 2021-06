Usa: Pelosi, spero ancora in ok Senato a commissione su assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha assicurato che nutre ancora la speranza che il Congresso possa creare una commissione d'inchiesta indipendente per far luce sull'attacco al Campidoglio del 6 gennaio, dove un gruppo di sostenitori dell'ex presidente Donald Trump ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”. Pelosi ha aggiunto che darà ai Democratici al Senato un po' più di tempo per cercare di radunare i voti per far passare l'iniziativa. La speaker ha incontrato diversi capi di commissione della Camera che hanno giurisdizione su varie componenti dell'attacco al Campidoglio. Pelosi ha riferito che, tra le varie opzioni, la sua ipotesi preferita resta la possibilità di creare un organismo esterno, sullo stile della commissione creata per l'11 settembre 2001. Il leader della maggioranza democratica al Senato Chuck Schumer ha lasciato aperta la prospettiva di rivedere la legislazione sulla commissione d’inchiesta, dopo che i repubblicani al Senato l'hanno bloccata il mese scorso.(Nys)